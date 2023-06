Dillingen

17:00 Uhr

Verfrühtes Ende: Postbank in Dillingen war bereits am Mitwoch geschlossen

Ab Donnerstag sollte die Postbank-Filiale am Dillinger Stadtberg geschlossen sein. Sie war aber bereits am Mittwoch nicht mehr geöffnet.

Plus Ein Kunde wollte am letzten Öffnungstag am Dillinger Stadtberg noch Bankgeschäfte erledigen. Warum er vor geschlossenen Türen stand.

Die Postbank hat diese Woche die Schließung ihrer Filiale am Dillinger Stadtberg angekündigt. Am Mittwoch, so die Mitteilung, sollte die Niederlassung letztmals öffnen. Ein Leser unserer Zeitung wollte deshalb die Gelegenheit nutzen und noch einmal vor Ort Bankgeschäfte erledigen. Gegen 14.15 Uhr habe er sich zur Postbank-Filiale am Stadtberg aufgemacht. "Da stand ich dann vor der verschlossenen Tür", sagt der Dillinger.

Er habe sich gewundert, dass die Postbank ihre Niederlassung entgegen ihrer Ankündigung bereits früher geschlossen habe. "Einfach früher zumachen, das finde ich nicht in Ordnung", sagt der Dillinger, der seinen Namen nicht in der Heimatzeitung lesen möchte. Der Leser bedauert die Entscheidung der Postbank, die Filiale zu schließen. Postbank-Mediensprecher Hartmut Schlegel hatte auf Anfrage unserer Redaktion den Grund genannt und darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach Bankdienstleistungen vor Ort in der Vergangenheit zunehmend geringer geworden sei. "Immer mehr Kunden und Kundinnen sind auf digitale Services umgestiegen", informierte Schlegel.

