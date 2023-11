Dillingen

14:09 Uhr

Die Postfiliale am Dillinger Stadtberg ist schon wieder geschlossen

Nach einer kurzen Öffnungsphase am Freitag und Samstag war die Dillinger Postfiliale am Stadtberg am Montag und Dienstag bereits wieder geschlossen.

Plus Nach der jüngsten Schließung hatte die Filiale in Dillingen am Freitag wieder geöffnet. Doch nun stehen Kunden erneut vor verschlossenen Türen.

Von Berthold Veh

Vorige Woche hatte unsere Zeitung darüber berichtet, dass die Postfiliale am Dillinger Stadtberg 2 seit Tagen geschlossen hatte. Die Dillingerin Dagmar Böhringer wollte dort ein Päckchen abholen, in dem sich ein Geburtstagsgeschenk befand. Doch wie viele andere Kunden und Kundinnen stand sie vor verschlossenen Türen. Der Postsprecher für Schwaben, Klaus Nawrath, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion die missliche Situation. Wegen der vielen Krankheitsfälle habe der Post das Personal gefehlt, um die Filiale zu öffnen. Nawrath kündigte die Öffnung der Stadtberg-Filiale für Freitag, 24. November, an.

Dazu kam es nach Informationen unserer Redaktion auch, doch die Öffnung war offensichtlich nur von kurzer Dauer. Leser und Leserinnen meldeten sich bei ihrer Heimatzeitung, dass die Postfiliale seit Montag erneut geschlossen habe. Für den Inhaber des Dillinger BMW-Autohauses, Edmund Joas, ist die Sache besonders ärgerlich. "Wir kommen nicht an unser Postfach ran", klagt der Geschäftsführer. Er warte händeringend auf Kfz-Briefe. "Wir können Autos nicht zulassen", erklärt der Firmenchef die massiven Auswirkungen auf sein Unternehmen.

