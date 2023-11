Dillingen

Ärger bei Kunden: Postfiliale am Dillinger Stadtberg ist seit Tagen geschlossen

Plus Eine Dillingerin klagt, dass sie ein Päckchen mit einem Geburtstagsgeschenk seit voriger Woche dort nicht abholen kann. Die Post nennt den Grund.

Dagmar Böhringer aus Dillingen hat Puls. Der "absolute Hammer" sei das, ein "unhaltbarer Zustand". Die Dillingerin wartet auf ein Päckchen, das ihr am Freitag hätte zugestellt werden sollen. Weil Dagmar Böhringer aber nicht zu Hause war, erhielt sie die Nachricht, dass sie das Paket in der Postfiliale am Dillinger Stadtberg abholen könne. Als sie am Samstag dort war, stand sie jedoch vor verschlossenen Türen.

Und so versuchte es Böhringer diese Woche am Mittwoch erneut bei der Filiale Am Stadtberg 2 in Dillingen. Allerdings ohne Erfolg. "Heute Nachmittag den 20.11.23 geschlossen!" steht dort auf einem Zettel, der dort offensichtlich bereits drei Tage hängt. "Seit Tagen versuche ich vergeblich, mein Päckchen während der mir mitgeteilten Öffnungszeiten abzuholen", klagt Böhringer. Menschen seien bis auf den Gehweg heraus vor den verschlossenen Türen gestanden. "Manche meinen, dass die Postfiliale ganz zumacht", so Böhringer. Das müsse aber dann für die Kunden und Kundinnen in der Zeitung veröffentlicht werden.

