Die Rosen – Wundermittel der Natur

Icon Vergrößern Die Referentinnen Claudia Steppich (links) und Hedwig Raatz. Foto: Steppich Icon Schließen Schließen Die Referentinnen Claudia Steppich (links) und Hedwig Raatz. Foto: Steppich

20 Gäste begrüßten Claudia Steppich und Hedwig Raatz, beide im Vorstandsteam, zum Vortrag „Rosenliebe“ des Kneippvereins Dillingen. Beide berichteten von vielfältigen gesundheitlichen Heilwirkungen der Rose, einer kraftvollen Frauenheilpflanze, die in den Wechseljahren in Form eines Rosenblütentees helfe, innere Kräfte zu stabilisieren und den Hormonhaushalt zu regulieren.

Rosen blühten, bevor Menschen auf der Erde lebten, sie werde schon seit jeher als Heilpflanze genutzt, so die beiden Referentinnen. Wertvolle Inhalts- und Wirkstoffe wirken unter anderem entzündungshemmend und zellschützend, so wird die Rose in der Wundheilung und Immunstärkung verwendet. Die Rose fügt sich, so Claudia Steppich, in alle Säulen der Kneippschen Lehre ein. Rosenwasser ist für erste Anzeichen des Alters im Gesicht, für trockene, reife Haut das Mittel der Wahl, da es die Haut mit Feuchtigkeit versorge und die Gesichtshaut straffe. Ein Rosenölbad verwöhnt die Haut und ist für das Wohlbefinden ein Traum, so Hedwig Raatz.

Mit Rosenzucker und -salz verfeinere sie Essen; Rosengelee, -sirup, Kräuterbutter oder -öl sei einfach herstellbar, immer profitiere man von den wertvollen Inhaltsstoffen. Die Gäste kosteten eine von Steppich hergestellte Rosenblütenbutter sowie -sekt. Sie empfahl Hagebutten, sie und ihre Samen seien wahre Wirkstoffwunder. Hagebuttentee, so Raatz, sei genial zur Vorbeugung und Behandlung von Infekten. Schnuppern an Rosenöl sei Balsam für die Seele.

Durch die Anwendungen innere Balance erhalten oder erreichen

Durch Anwendungen mit Rosen, so Steppich, könne eine innere Balance erhalten oder erreicht werden. Keine Blume verleihe den Gefühlen mehr Ausdruck und Charme als die Blume Rose. „Die Zeit, die du für deine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so wichtig.“, zitierte Raatz aus dem Buch "Der kleine Prinz". Dekorierte Tische zeigten den Gästen viele Möglichkeiten der Anwendungen der Rosen in Kosmetik, Deko, der Ernährung. Alle Frauen erhielten ein von Hedwig Raatz hergestelltes Rosenbadesalz. (AZ)