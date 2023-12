Die Schulfamilie des Sailer-Gymnasiums trauert um Inge Petrich

Plus 37 Jahre lang setzte sich die Lehrerin und spätere stellvertretende Schulleiterin für das Dillinger Gymnasium ein. Nun ist sie im Alter von 69 Jahren verstorben.

Die Schulfamilie des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums trauert zutiefst um ihre ehemalige Konrektorin, Studiendirektorin Inge Petrich, die am vorvergangenen Samstag verstorben ist. Erst im August 2018 wurde Inge Petrich nach 37 Jahren des unermüdlichen Einsatzes für ihre Schule von Kollegium, Schülerschaft und Elternvertretung in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Petrich, die die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Ethik unterrichtete und für die der Beruf immer zugleich Berufung war, prägte seit ihrem Dienstantritt im Jahre 1981 wie kaum eine andere das Schulleben am Sailer-Gymnasium.