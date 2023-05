Die Wirtschaftsvereinigung Dillingen denkt bereits an die WIR 2024

Die Wirtschaftsvereinigung Dillingen zieht bei der Mitgliederversammlung Bilanz. Welche Möglichkeiten der Gutschein "DLG-Scheck 50" bietet.

"Danke, dass ihr in einer so schwierigen Zeit eine so tolle Arbeit macht", sagte Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz bei der Mitgliederversammlung der Wirtschaftsvereinigung (WV) mit Werbegemeinschaft (WG) Dillingen und lobte damit nicht nur die Umtriebigkeit des Vereins, der sich seit Jahren für die heimische Wirtschaft starkmache, sondern auch jedes einzelne Mitglied.

Darauf, was WV und WG das vergangene Halbjahr alles gestemmt haben, ging die WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer ein. Ein Highlight sei der Schwarz-Weiß-Ball gewesen, der in diesem Jahr nach längerer Pause wieder stattfinden konnte. "Es wurde getanzt, gefeiert und war ein toller Erfolg, auch dank der super Zusammenarbeit mit dem Kulturring", so Stapfer. Danach informierte die Vorsitzende, dass die Bonus-Karte beendet wurde. Außerdem sei man bereits in Gedanken bei der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung WIR, welche 2024 wieder veranstaltet wird. Des Weiteren freute sich Stapfer über die beiden Neu-Mitglieder Tankstelle Seel und Havanna Bar. Die Firma Barthelmess trat aufgrund ihrer kürzlichen Schließung aus. Die Vorsitzende würdigte das langjährige ehrenamtliche Engagement des Juweliergeschäfts innerhalb der WV. Nach den Kassenberichten von Fabian Wittke und Benjamin Holzinger wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die Wirtschaftsvereinigung gibt Einblick zum Gutschein "DLG-Scheck 50"

Im Anschluss gab Josef Albert Schmid einen Einblick in den neuen "DLG-Scheck 50". Dieser ist ein Gutschein, der bei den über 80 Mitgliedern der WV eingelöst werden kann. Bislang war der Gutschein nur in Zehn-Euro-Einheiten erhältlich. "Neu ist die 50-Euro-Variante, welche sich besonders als steuerfreie Sachzuwendung an Mitarbeitende anbietet", so Schmid. Und weiter: "Der DLG-Scheck 50 ist vor allem für Firmen interessant und kann über die Geschäftsstelle der WV bei Karl Aumiller bezogen werden." Neben den vielfältigen Möglichkeiten zur Einlösbarkeit sieht Schmid auch den Vorteil der Bündelung. "Man kann auch mehrere Gutscheine für eine größere Anschaffung sammeln."

Rathauschef Kunz informierte über die zahlreichen Aktivitäten der Stadt Dillingen. Am Ende warb der Oberbürgermeister für das Parkhaus in Bahnhofsnähe. "Hier kann man günstig parken und es gibt Ladesäulen für E-Autos."

