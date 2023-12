Die Wirtschaftsvereinigung Dillingen hat eine neue Führung

Josef Albert Schmid und Markus Grimminger bilden die neue „Doppelspitze“. Mehrere junge Mitglieder sind in den erweiterten Vorstand gewählt worden.

Eine Änderung gibt es an der Spitze der Wirtschaftsvereinigung Dillingen: Die bisherige Vorsitzende Sylvia Stapfer, die bei der Mitgliederversammlung im Dillinger Hof aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, stellte sich bei den Neuwahlen nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden zur Verfügung. Josef Albert Schmid wurde bei der Versammlung zum Ersten Vorsitzenden, Markus Grimminger zu seinem Stellvertreter gewählt.

Die Mitglieder hielten zu Beginn im Gedenken an den vor wenigen Monaten verstorbenen Holger Drösemeier inne. Drösemeier engagierte sich lange Jahre als aktives Mitglied im Vorstand der WV Dillingen und bekleidete unter anderem das Amt des Schriftführers. Nach der Entlastung des Vorstands ging es an die Neuwahlen. Neben Schmid und Grimminger wurde Dominik Oblinger als Schriftführer und Fabian Wittke als Schatzmeister gewählt. Die Werbegemeinschaft innerhalb der WV bilden Vorsitzende Caroline Feldengut-Kain, 2. Vorsitzender Steffen Schwertberger, Schriftführer Armin Feistle und Schatzmeister Benjamin Holzinger. Zum erweiterten Vorstand zählen Wolfgang Behringer, Christian Forscht, Roman Galonska, Jürgen Hertle, Gerhard Kitzinger, Jakob Lenzer, Annegret Muscatello, Marion Roch, Sylvia Stapfer, Sarina Steinicke, Julia Veh und Verena Wager.

Schmid sieht sich mit Grimminger in einer Art Doppelspitze

Der neue Vorsitzende Josef Albert Schmid betonte, dass er sich mit Markus Grimminger in einer Art „Doppelspitze“ sehe. Sie würden die Aufgaben des Vorstands gemeinsam angehen. Markus Grimminger stehe für alle Anliegen der Mitglieder ebenso wie von der Stadt oder von außen stets zur Verfügung. Darüber hinaus sehe er seinen Vorsitz als Übergangsphase auf dem Weg zur nächsten Generation von Unternehmensvertretern. Gerade in Hinblick darauf habe man bereits bei der aktuellen Wahl einige junge Mitglieder in den erweiterten Vorstand geholt und leite so längerfristig den Austausch ein.

Oberbürgermeisters Frank Kunz, der die Wahl geleitet hatte, hob "die gute und enge Zusammenarbeit" zwischen Wirtschaftsvereinigung und Stadt Dillingen hervor. Er informierte über verschiedenste Projekte in der Kreisstadt – vom Umbau der Schulen Schretzheim und Kicklingen bis zur Umgestaltung des Areals rund um die St.-Wolfgang-Kapelle in der Kapuzinerstraße. Neben Themen wie der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Arbeit und positiven Situation der Wirtschaft, der Betriebsamkeit in der Innenstadt und vor allem der Gastronomie im Ort kam Kunz schnell auf ein aktuelles Problem zu sprechen. Weil die Filiale der Deutschen Post in den vergangenen Wochen mehrfach geschlossen blieb – nach Angaben der deutsche Post aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle – und die Kundinnen und Kunden immer wieder mit unregelmäßigen Öffnungszeiten rechnen mussten, habe die Stadt mehrfach Anfragen an die Deutsche Post gestellt, um die Situation wieder zu verbessern.

Schwarz-Weiß-Ball und WIR 2024 stehen an

Zum Abschluss wies Schmid auf die zwei großen bevorstehende Events der WV Dillingen im kommenden Jahr hin: Am Samstag, 27. Januar, findet der Schwarz-Weiß-Ball im Stadtsaal statt und von 6. bis 10. März ist die WV als eine von fünf Wirtschaftsvereinigungen im Landkreis an der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung WIR in Dillingen beteiligt. (sis, fei)

Lesen Sie dazu auch