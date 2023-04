Dieb stiehlt Geldbeutel von 73-Jährigen und hebt hunderte Euro ab

Ein Mann hat einen Senior beim Einkaufen in Dillingen beklaut und über die Scheckkarte Geld abgehoben. Die Polizei hat bisher eine Personenbeschreibung und bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Mann hat am Montag gegen 11.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Georg-Hogen-Ring in Dillingen aus der Jackentasche eines 73-jährigen Mannes unbemerkt dessen Geldbeute gestohlen. Danach verließ der Dieb den Supermarkt und hob den Beamten zufolge mit der Scheckkarte des Seniors in einer Dillinger Bank einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich ab.

Mann und Begleitung bestehlen Senior: Polizei Dillingen bittet um Hinweise

Wie die polizeilichen Ermittlungen bisher ergaben, war der Mann in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau. Es liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor: Bei dem mutmaßlichen Dieb handelte es sich um einen etwa 35-Jährigen, 180 cm groß, schlank, schwarze kurze glatte Haare. Er trug eine Brille und war mit einem Anzug mit Einstecktuch bekleidet.

Seine etwa gleichaltrige Begleiterin ist etwa 170 cm groß, schlank, trug lange schwarze glatte Haare und war mit einem langen beigen Trenchcoat bekleidet. Beide Personen wirkten sehr gepflegt. Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 09071/560