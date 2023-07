Dillingen

Diebe stehlen Geldbörse in Dillinger Gaststätte

Diebe haben in einer Gaststätte in der Dillinger Königstraße einen Geldbeutel mit Einnahmen im dreistelligen Bereich geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Dillinger Königstraße ist am Montag der Geldbeutel einer Gaststätte gestohlen worden. In der Börse befanden sich Einnahmen im dreistelligen Bereich.

Bislang unbekannte Diebe haben am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Dillinger Königstraße eine rote Ledergeldbörse gestohlen. In dem Geldbeutel befanden sich laut Polizeiangaben die Einnahmen des Eisthekenverkaufs. Die Börse hatte offen auf der Theke gelegen. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dillingen An der Dillinger Ziegelstraße wurde ein Fahrrad gestohlen

