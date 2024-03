Diebe stehlen in Dillingen Handtasche aus Auto

Unbekannte entwenden in der Dillinger Kapuzinerstraße eine Gucci-Damenhandtasche aus einem geparkten Wagen.

Bisher unbekannte Diebe haben am Montag gegen 14.30 Uhr in der Dillinger Kapuzinerstraße aus einem geparkten Auto eine schwarze Gucci-Damenhandtasche gestohlen. Neben Personaldokumenten befand sich in der gestohlenen Handtasche auch ein Bargeldbetrag von zirka 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)