Diebe stehlen Parfüm im Wert von 1600 Euro

Zu gleich zwei Ladendiebstählen kam es Samstag gegen 11.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kapuzinerstraße in Dillingen. Laut Auskunft der Polizei entwendeten unbekannte Täter mehrere Parfüms im Gesamtwert von rund 1.600 Euro. Die Täter verstauten die Flacons in ihren Jackentaschen. Zeitgleich wurde von einem weiteren unbekannten Täter ein Parfüm-Tester gestohlen. Inwieweit die Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit von der Polizei ermittelt. (pol)