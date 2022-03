Diebstahl in Dillingen überführt Teenager der Graffitischmierereien

Zwei Kinder sind am Montag bei Ladendiebstahl in Dillingen erwischt worden. Das wiederum brachte die Polizei auf die Spur von Graffitischmierereien.

In einer Drogerie in der Kapuzinerstraße sind am Montagabend zwei Kinder beim Diebstahl erwischt worden. Einer der beiden 13-Jährigen konnte um 17 Uhr zwar fliehen. Der andere nicht. Die Polizei entdeckte bei dem Teenager zwei Farbstifte sowie Fotos von Graffitischmierereien.

Wer die Dillinger Tiefgarage verschandelt hat

Diese wiederum stammten von den Graffitis an der Tiefgaragenwand in der Dillinger Rosenstraße überein. Dabei war ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden. Über die dort aufgenommenen Fotos konnte schließlich auch der 13-jährige Freund ermittelt werden, der sowohl an den Schmierereien als auch am Ladendiebstahl beteiligt war. Der 13-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. (pol)

