Diese Schulen im Landkreis Dillingen wollen Leben retten

Vier Schulen im Landkreis Dillingen erhalten das DKMS-Schulsiegel. Mehr als 3000 junge Menschen haben sich bereits registriert. So helfen sie im Kampf gegen Blutkrebs.

Besonders engagierte Schulen im Landkreis Dillingen haben das DKMS-Schulsiegel für den Einsatz im Kampf gegen Blutkrebs erhalten. Das Engagement junger Menschen ist von großer Bedeutung bei der Suche nach potenziellen Stammzellspenden, steht es in der Pressemitteilung. Denn sie seien in der Regel gesund und kommen aus medizinischen Gründen besonders häufig für eine Stammzellspende in Betracht.

Vier Schulen aus dem Landkreis Dillingen setzen sich seit Jahren aktiv für Blutkrebspatientinnen und -patienten weltweit ein und organisieren Registrierungsaktionen vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen, des Gymnasiums Wertingen, der Staatlichen Berufsschule Lauingen sowie des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Höchstädt haben jeweils bereits mehr als drei Schulaktionen durchgeführt.

So wird man Stammzellenspender 1 / 8 Zurück Vorwärts Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, alle 15 Minuten in Deutschland.

Etwa ein Drittel der Erkrankten findet einen Stammzellenspender innerhalb der Familie.

Bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) können sich gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren registrieren. Eine Gewichtsuntergrenze für Spender gibt es nicht, die Obergrenze liegt bei einem Body-Mass-Index von 40.

In 80 Prozent der Fälle ist keine Operation für die Stammzellenentnahme notwendig.

Die Registrierung ist kostenlos. Die Kosten für 50 Euro pro Neuaufnahme übernimmt die DKMS. Die gemeinnützige Gesellschaft ist jedoch dankbar, wenn jemand die Kosten teilweise oder ganz selbst trägt.

Wer sich registriert, bekommt ein Set mit Wattestäbchen per Post. Mit diesem Stäbchen macht man einen Wangenabstrich und schickt es dann ins Labor. Dort werden die Gewebemerkmale ermittelt. 22 Tage dauert diese Auswertung. Dann wird geschaut, ob man als passender Spender für einen Blutkrebspatienten infrage kommt.

Im Jahr 2019 verzeichnete die DKMS in Augsburg 53.860 Spender, deutschlandweit 6,5 Millionen, weltweit 10 Millionen. 39 Prozent der Stammzellenentnahmen weltweit werden durch DKMS-Spender ermöglicht.

83.000 zweite Lebenschancen wurden bisher durch die DKMS weltweit ermöglicht.

Die Jugendlichen im Kreis Dillingen sind Lebensretter

Durch dieses Engagement konnten bereits 58 tatsächliche Spenderinnen und Spender für Betroffene gefunden werden. Insgesamt haben sich 3254 Personen registrieren lassen. Ein Erfolg, den die DKMS, vertreten durch die ehrenamtliche Unterstützerin Brigitte Lehenberger sowie Landrat Leo Schrell, auszeichnen möchte und daher an diese vier Schulen das Schulsiegel übergeben haben. Schrell unterstützt als Schirmherr die Schulaktionen: „Ich bin beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Jugend und dem lebensrettenden Engagement unserer Schulen. Herzlichen Dank dafür.“

Mehr als 600 junge Leute am Gymnasium Wertingen registriert

Die Staatliche Berufsschule Lauingen unterstützt seit 2005 die DKMS. 1313 junge Menschen haben sich bisher bei sechs Aktionen in die Datei aufnehmen lassen, 26 von ihnen spendeten bereits Stammzellen. Das Gymnasium Wertingen hat seit 2010 sieben Aktionen durchgeführt und dazu beigetragen, dass unter 663 registrierten Schülerinnen und Schülern mittlerweile neun Spenden gefunden werden konnten.

Das Schulsiegel wird im Laufe des Schuljahres an alle Schulen verliehen, die mindestens drei Registrierungsaktionen durchgeführt haben. So wie das St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen mit bislang sechs Aktionen, bei denen sich 248 Personen aufnehmen ließen. Hiervon haben zwei bereits eine Lebenschance geben können. Auch das Staatliche Berufliche Schulzentrum Höchstädt kann auf sein Engagement seit 2007 stolz sein: Bei zwölf Aktionen haben sich 1030 registrieren lassen, von denen bisher 19 Lebenschancen geschenkt haben. (pm)

