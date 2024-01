Dillingen

Diese sechs Dillinger werden für ihr besonderes Engagement geehrt

Plus Werner Bosch, der den goldenen Ehrenring der Stadt erhält, macht deutlich, warum sich ehrenamtlicher Einsatz doch lohne.

Etwa 700 Ehrenamtskarten hat die Stadt Dillingen inzwischen ausgegeben. Und die Ehrung engagierter Menschen, die sich in der Kreisstadt ehrenamtlich einbringen, steht traditionell im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Dieses Mal hat die Zeremonie am Freitagabend im Stadtsaal ein besonderes Ende: Es spricht Werner Bosch, der soeben den goldenen Ehrenring erhalten hat. Der Altphilologe und Germanist, der Schüler-Generationen am Dillinger Sailer-Gymnasium unterrichtet hat, zitiert den Dichter Wilhelm Busch mit den Worten: "Willst Du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben! Willst du nicht zu früh ins Grab lehne jedes Amt gleich ab!"

Die etwa 450 geladenen Gäste applaudieren. Und Bosch, der in diesem Jahr seinem 90. Geburtstag entgegensieht, liefert den sichtbaren Gegenbeweis zu Buschs These, dass ehrenamtliches Engagement zu einem früheren Ableben führe. Der Dillinger sagt, dass zur Ausübung eines Ehrenamts "eine dienende Rolle" gehöre. Diese Haltung spiele aber in der Gegenwart keine große Rolle mehr.

