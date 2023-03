Dillingen

vor 52 Min.

Diese Tipps haben Kneippianerinnen in Dillingen für ein gesundes Leben

Plus Etwa 100 Delegierte der bayerischen Kneipp-Vereine tagen in Dillingen. Landesvorsitzende Erika Schweizer ist überzeugt, dass die Lehre des Wasserdoktors aktueller denn je sei.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

"Gemeinsam natürlich leben", steht als Motto auf den Plakaten im Saal St. Stanislaus in Dillingen. Dort findet am Samstag die Jahreshauptversammlung des Landesverbands Bayern im Kneipp-Bund statt. Etwa 19.000 Mitglieder zählen die 113 bayerischen Kneipp-Vereine. Rund 100 Delegierte sind am Wochenende nach Dillingen gekommen, um Bilanz zu ziehen und über die künftige Ausrichtung zu sprechen. Die Dillinger Landesvorsitzende Erika Schweizer ist sich sicher: "Die Kneipp-Lehre ist aktueller denn je." Dass sich mit den einfachen Anleitungen des Wasserdoktors Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) viel für die Gesundheit tun lässt, dieses Wissen wollen die Kneippianerinnen und Kneippianer noch mehr Menschen vermitteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen