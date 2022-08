Dillingen

vor 16 Min.

Dieser Tierheim-Hund aus Höchstädt schafft es zur Weltmeisterschaft

Plus Die Dillingerin Miriam Probst hat ihren Hund Jay als Welpe aus dem Tierheim geholt. Der anfangs beschwerliche Weg hat sich gelohnt: Jay ist jetzt ein Champion.

Als Miriam Probst im März 2012 den vier Monate alten Welpen „Jay“ aus dem Höchstädter Tierheim übernahm, hatte sie nicht den Hauch einer Ahnung, dass der anfangs so beschwerliche Weg sie beide bis zur Internationalen Deutschen Meisterschaft in der Zielobjektsuche(ZOS) führen würde. „Jay war alles andere als einfach, und ich verließ oft tränenüberströmt den Hundeplatz“, erinnert sich die Dillingerin. Das änderte sich erst, als Problemhundeexperte Thomas Baumann ihr dazu riet, mit der sogenannten Zielobjektsuche zu trainieren. Was das heißt?

