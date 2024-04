Dieses Paar kennen viele Dillinger: Bei der Feuerwehr-Übung hat es gefunkt

Die Dillinger Josef und Gabriele Schaller feiern heute die Diamantene Hochzeit. Viele Schüler haben gute Erinnerungen an das Hausmeister-Ehepaar.

An der Schule waren sie ein harmonisches Paar, im Privatleben sind sie es auch. Und das schon sehr lange: Josef und Gabriele Schaller gehen seit mittlerweile 60 Jahren gemeinsam durchs Leben. Am Mittwoch feiern die beiden Dillinger das Fest der Diamantenen Hochzeit.

"Gefunkt" hat es zwischen den beiden im Übrigen bei einer Feuerwehr-Gemeinschaftsübung: Im Sommer 1962 lernten sich der Höchstädter Josef Schaller und Gabriele Wetschenbacher bei der Übung zwischen Schwennenbach und Oberglauheim am Nebelbach kennen. Und zwar in einem Opel Blitz LF8, Baujahr 1959. Es war offensichtlich Liebe auf den ersten Blick. "Sie war mir gleich sympathisch – und hat mich mein ganzes Leben lang verwöhnt", sagt der 82-jährige Josef Schaller. Und auch seiner 79-jährigen Ehefrau ist die Freude über den gelungenen gemeinsamen Lebensweg deutlich anzumerken. "Wir haben immer harmoniert", betont Gabriele Schaller. Wichtig sei es, bei kleineren Konflikten immer rechtzeitig miteinander zu sprechen.

Einer ganzen Dillinger Schülergeneration in bester Erinnerung

Am 24. April 1964 gaben sich die gelernte Herren- und Damenschneiderin aus Schwennenbach und der frühere Bauschlosser aus Höchstädt auf dem Standesamt der Stadt das Ja-Wort. Die beiden Eheleute durften sich bald über die Geburt ihrer beiden Söhne Harald und Alexander freuen. Josef und Gabriele Schaller sind einer ganzen Generation von Schülern und Schülerinnen in bester Erinnerung. Sie bildeten von 1977 bis 2007 das Hausmeister-Ehepaar am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen. Seit 2008 genießt das Ehepaar gemeinsam den Ruhestand. Eine große Freude ist für die beiden die achtköpfige Enkelschar, von der die meisten bereits erwachsen sind.

Josef Schaller genießt die Arbeit im Garten. Das Jagen habe er inzwischen aufgegeben, berichtet er. Gabriele Schaller kümmert sich um den Haushalt. Die tägliche Lektüre der Donau Zeitung darf für die Dillingerin nicht fehlen.

Lesen Sie dazu auch