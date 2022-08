Dillikat-Festival feiert am Sonntag im Taxispark regionale Produkte

Das Dillikat-Festival findet am 28. August wieder im Taxispark in Dillingen statt. Neben Ständen mit regionalen Bio- und Öko-Produkten gibt es eine Musikbühne.

"Kulinarisch, musikalisch, gut" lautet das Motto beim diesjährigen Dillikat-Bio-Öko-Festival am Sonntag, 28. August, von 10 bis 23 Uhr. Das Fest im Taxispark setzt auf nachhaltigen, heimischen Genuss aus der donauschwäbischen Region. An Ständen können Besucherinnen und Besucher die Vielfalt von nachhaltig produzierten Produkten, Biobetriebe in der Region und viele Möglichkeiten entdecken, wie sie bewusst einkaufen und sich ernähren können.

Das geht beim Dillikat-Festival im Taxispark am Sonntag, 28. August

Ob vegan, vegetarisch, Fleisch oder Fisch, unter den Ausstellerinnen und Ausstellern sind unter anderem die Roggenkugel aus Dillingen, der Sonnenladen Gundelfingen, der Schwabenbüffelhof aus Allmannshofen oder die Fischmeisterei Röhrig aus Lauingen. Neben Köstlichkeiten kann mehr darüber erfahren werden, wie man eigentlich regional und nachhaltig im Landkreis Dillingen und Umgebung einkaufen kann. Vereine und Organisationen wie der Bund Naturschutz, Donautal-Aktiv und der Verein nachhaltiges Nordschwaben informieren zum Natur-, Tier- und Umweltschutz.

Auf der Bühne sorgen von 10 bis 22.30 Uhr elf Acts aus der Region für Unterhaltung. Darunter sind die Band Savage Rock, das Duo Stargazer, die Kindertanzgruppe TSC Dillingen oder die Kleinsten der orientalischen Tanzgruppe Perizada und ihre Tänzerinnen. Für Kinder gibt es neben dem Spielplatz im Taxispark noch eine riesige Kugelbahn.

Elf Acts treten bei Dillikat-Fest in Dillingen auf

Organisiert wird das eintägige Festival vom kleinsten Verein im Landkreis mit dem Namen Dillikat. Die Idee der 25 Mitglieder ist es, die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Dillingen für gesunde, regionale und biologische Ernährung zu begeistern. Begonnen hat alles mit dem ersten Fest im Jahr 2015.

Die Vorbereitungen für das 6. Dillikat laufen schon auf Hochtouren, wie Vorstandsmitglied des Vereins Joachim Hien erzählt. "Die Idee war, ein nachhaltiges Fest mit regionalem Bio-Essen zu veranstalten", sagt der Grünen-Kreis- und Stadtrat. Jeder Stand soll mit Silphies, die im Vergleich zum Mais fruchtbaren Ackerboden schützt und für Wildbienen attraktiv ist, geschmückt werden. Ziel ist es, die Pflanze, die einer Sonnenblume ähnelt, bekannter zu machen.

Regionales Bio-Festival Dillikat im Taxispark in Dillingen vermeidet Müll

Auch auf die Umwelt wird beim Festival geachtet: Es gibt eine Mülltrennungsstation, und um Plastik zu vermeiden, stellt der Verein Geschirr, das wieder abgespült wird. Beim letzten Fest im Jahr 2019 kamen so nur zwei Säcke an Müll zusammen. Auch für die Ausstellerinnen und Aussteller ist alles umsonst. Der Verein berechnet keine Standgebühren, zahlt Wasser und Strom. Die Botschaft ist laut Hien: "Auch ohne großen finanziellen Einsatz können wir ein Fest stemmen, das allen Spaß macht." Dieses Jahr werden erneut bis über 2500 Menschen erwartet. Der Eintritt ist frei.