Dillingen

vor 18 Min.

Dillingen baut – und legt auf 20.232 Einwohner zu

Eine der größten städtischen Investitionen in der Geschichte Dillingens ist die neue Josef-Anton-Schneller-Mittelschule. In diesen Tagen wurde sie eingeweiht.

Plus Der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz zieht in der Jahresschluss-Sitzung Bilanz. Und er nennt Schwerpunkte der Stadtpolitik im Jahr 2023.

Von Berthold Veh

Es ist in Kommunalparlamenten die Zeit der Bilanz. Auch Oberbürgermeister Frank Kunz hat am Montagabend in der letzten Sitzung des Dillinger Stadtrats in diesem Jahr im Rathaus auf die vergangenen Monate zurückgeblickt. Bewegt hat sich in der Kreisstadt, wie den Worten des Rathauschefs zu entnehmen war, in der Tat viel. In diesen Tagen wurde etwa die neue Josef-Anton-Schneller-Mittelschule eingeweiht. Das "Jahrhundert-Projekt" mit einem Volumen von fast 25 Millionen Euro sei im Kostenrahmen geblieben, betonte Kunz.

