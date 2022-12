Dillingen

11:30 Uhr

Dillingen erhöht Grabgebühren zum Teil massiv

Plus Besonders die Nutzung von Urnenwandgräbern wird deutlich teurer. Die Verwaltung erklärt, warum die Erhöhung alternativlos ist.

Von Berthold Veh

Dillingen erhöht die Gebühren für die Nutzung der Gräber auf den städtischen Friedhöfen. Bisher kostet ein Erdgrab, in dem zwei Menschen bestattet werden können, im Zeitraum von 25 Jahren 1625 Euro. Diese Gebühr steigt nun nach dem jüngsten Dillinger Stadtratsbeschluss ab Januar bis 2026 in jährlichen Schritten auf 1755 Euro. Für einen Platz in einem Urnenwandgrab, in das drei Urnen gestellt werden können, wurden bisher 1876 Euro für den Zeitraum von 25 Jahren fällig. Bis zum 1. Januar 2026 wird dieser Betrag auf 3138 Euro steigen. In diesem Bereich habe es bisher eine massive Unterdeckung gegeben, hieß es in der Stadtratssitzung am Montagabend im Dillinger Rathaus.

