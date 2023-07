Dillingen

09:23 Uhr

Dillingen hat ein neues Eiscafé

Plus In der Dillinger Königstraße hat am Dienstag das Eiscafé Da Claudio eröffnet. Eine Eissorte stößt auf besonderes Interesse.

Von Berthold Veh

Nur eines scheint am Eröffnungstag des neuen Eiscafés Da Claudio in der Dillinger Königstraße noch verbesserungsfähig zu sein: das Wetter. Pünktlich zum offiziellen Termin am Dienstagnachmittag beginnt es zu donnern und zu regnen. Das hindert viele Besucherinnen und Besucher aber nicht, die Köstlichkeiten in der neuen Eisdiele auszuprobieren. Der Fristinger Lorenz Gütinger hat gerade etwas im Rathaus erledigt, als er das "Da Claudio" entdeckt. Gelegenheit, seiner Tochter Magdalena ein Eis zu spendieren.

23 Bilder So sieht es im neuen Dillinger Eiscafé Da Claudio aus Foto: Berthold Veh

Eine Sorte scheint den ersten Gästen besonders zu schmecken: Das Dillingen-Eis, das Geschäftsführer Hélcio Rosso und sein Team in der Königstraße anbieten. "Das ist richtig gut", stellt der Dillinger Vincent Oblinger fest – und sein Bruder Leonhard nickt bestätigend, während sich die Mama Limoncello-Eis schmecken lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

