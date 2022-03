Dillingen hat eine neue Fitness-Bewegung

Eine Gruppe von Lauf- und Walking-Begeisterten schließt sich zusammen.

„Beschwingt-bewegt“ – unter diesem Motto hat sich in Dillingen eine stetig wachsende Gruppe von Lauf- und Walking-Sportlerinnen und -Sportlern zusammengeschlossen. Gut zu erkennen sind die Mitglieder schon auf die Weite anhand eines besonderen Zubehörs in den Händen: zwei knallbunten Ringen der Marke „Smovey“. Die hierin schwingenden Metallkugeln sollen laut Pressemitteilung den Trainingseffekt durch ihre Vibration zusätzlich verstärken.

Neue Schilder am Trimm-Dich-Pfad

Bettina Hübner und Susanne Lutmayr haben die „Smovey“-Bewegung in Dillingen in Schwung gebracht und die Gruppe gegründet. Vergangenes Jahr gingen sie auf die Stadt zu und fragten an, ob am bestehenden Trimm-Dich-Pfad im Auwald zusätzliche Schilder mit „Smovey“-Übungen angebracht werden können. Zur Förderung und Erweiterung des Freizeit-Angebots in Dillingen unterstützte die Stadt hierbei die Aktion eigenen Angaben zufolge gern. Bereits im Herbst wurde die neue Anlage gemeinsam mit Oberbürgermeister Frank Kunz offiziell in Betrieb genommen.

Ein kostenloses Angebot

Nun, nach der Winterpause, findet jeden ersten Samstag im Monat (April bis Oktober) von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein kostenloser Lauftreff mit einer zertifizierten „Smovey“-Trainerin statt. Eine Stunde lang können die Ringe unter Anleitung ausprobiert werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich „Smoveys“ für diese Zeit kostenfrei auszuleihen.

Beginn ist am Samstag, 2. April. Treffpunkt ist das „Häusle“ am Trimm-Dich-Pfad-Parkplatz. Weitere Informationen gibt es unter www.beschwingt-bewegt.de. (pm)

Lesen Sie dazu auch