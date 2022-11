Dillingen hat jetzt ein Raiffeisenhaus

Die VR-Bank Donau-Mindel feiert die Einweihung ihres Wohn- und Geschäftshauses in der Kapuzinerstraße. Warum dieser Name gewählt wurde.

Im Rahmen einer Feierstunde ist nun der Neubau der VR-Bank Donau-Mindel am Kapuzinerplatz in Dillingen offiziell eingeweiht worden, nachdem die ersten Einheiten bereits im Sommer 2021 übergeben worden waren. Gleichzeitig erhielt das Gebäude seinen künftigen Namen „Raiffeisenhaus“ - benannt nach einem der beiden Gründer der Genossenschaftsorganisation und damit der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888).

Die Vorstände Alexander Jall und Stefan Fross begrüßten dazu mehr als 50 Gäste aus Kommunalpolitik, Wirtschaft, am Bau beteiligten Firmen, Eigentümern und Mietern der Wohnungen sowie die Nachbarn am Kapuzinerplatz zu einer Feierstunde in der letzten noch freien Gewerbeeinheit. Vorstandssprecher Jall blickte im Zeitraffer auf die Entwicklung des Bauprojektes von der ersten Idee bis zur Fertigstellung zurück. Besondere Herausforderungen boten dabei unter anderem die komplexen Rechtsverhältnisse am Grundstück im Vorfeld sowie archäologische Grabungen und historische Funde während der Bauphase. Jall hob an dieser Stelle die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Dillingen im Beisein von Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und den Stadtratsmitgliedern Johann Graf, Marcus Jonietz und Daniel Kaim hervor, die er persönlich willkommen hieß. Gleiches galt dem Historischen Verein Dillingen sowie der Stadtarchivarin Felicitas Söhner. Mit ihrer tatkräftigen Unterstützung entstand eine Zeittafel, die die geschichtliche Entwicklung der Stadt rund um den Kapuzinerplatz wiedergibt und im Eingangsbereich des Gebäudes im Erdgeschoss hängt. Zusätzlich werden die historische Entwicklung und der Namensgeber „Raiffeisen“ kompakt auf einer Tafel an der Fassade am Gebäudeeingang wiedergegeben.

Wenn Menschen gemeinsam ihr Schicksal in die Hand nehmen ...

Jall betonte die aktive Rolle, die die VR-Bank aus ihrem Gründungsauftrag als Genossenschaft heraus auch bei der Stadtentwicklung im Sinne ihrer über 35.000 Mitglieder einnehme. Deshalb werde in den Orten des gesamten Geschäftsgebietes auch immer wieder als Investor gebaut. Er bedankte sich bei den beteiligten Firmen und ganz besonders beim Nachbarinvestor, der das weitere neue Wohn- und Geschäftshaus in einer Kooperation mit der VR-Bank erstellt habe. „Raiffeisenhaus“, so Jall, wurde das Gebäude deshalb genannt, weil die „Idee Friedrich Wilhelm Raiffeisens, dass die Menschen zusammen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, heute aktueller denn ja ist". Die sehr erfolgreiche und kontinuierliche Entwicklung der Genossenschaften belege, dass eigenverantwortliches Zusammenarbeiten in schwierigen Zeiten oft vielversprechender sei, als auf den allmächtigen Staat zu setzen, so Jall. Im Jahr 2018 feierte Raiffeisen den 200. Geburtstag. „Dies ist Grund genug für uns, mit dem ‚Raiffeisenhaus‘ ein Zeichen zu setzen.“ Vorstand Stefan Fross dankte allen Mitarbeitenden der Bank, die in das Bauprojekt involviert waren. Er wandte sich an die künftigen Bewohner und Nutzer: „Raiffeisens Gedanken und seine Philosophie von Menschlichkeit und Miteinander sollen in diesem Haus Heimat finden.“

Eine "äußerst seltene, vertrauensvolle Partnerschaft"

In seinem Grußwort freute sich Oberbürgermeister Frank Kunz darüber, dass die VR-Bank in verschiedenen Rollen immer wieder einen Beitrag zu einer lebendigen Stadt leiste, Stadtarchivarin Felicitas Söhner ging auf die historische Entwicklung der Stadt rund um Kapuzinerstraße und Kapuzinerplatz und auf die bei den archäologischen Grabungen gefundenen Zeitzeugnisse ein. Sie freue sich, dass die VR-Bank mit der Zeittafel diese dauerhaft in Erinnerung bringe. Architekt Thomas Zoller wies auf die zurückhaltende und doch klare Architektur des Gebäudes hin, das er geplant habe. Und als Vertreter des Nachbarinvestors bedankte sich Prokurist Elmar Nothhelfer (Activ-Group Schemmerhofen) für die aus seiner Sicht „äußerst seltene, vertrauensvolle Partnerschaft mit der VR-Bank bei beiden Bauprojekten“.

Die ökumenische „Taufe“ des Gebäudes mit seinen drei Gewerbe- und acht Wohneinheiten führten zum Abschluss gemeinsam Monsignore Harald Heinrich von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Dillingen und Pfarrer Christian Peiser von der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dillingen durch. Beim anschließenden Stehempfang sorgte der Lauinger Max Manßhart mit Gesang und Gitarre für gute Unterhaltung der 50 Gäste. (AZ)

