Dillingen

18:30 Uhr

Dillingen investiert weiter in Bildung und nimmt neun Millionen Euro Kredite auf

Plus Bis Ende 2023 werden die Schulden der Stadt auf 23,3 Millionen Euro steigen. Oberbürgermeister Kunz begründet, warum er diese Haushaltspolitik für vernünftig hält.

Von Berthold Veh

In Dillinger Haushaltsdebatten vollzieht sich eine Zeitenwende. Noch vor vier Jahren hatte die Kreisstadt sechs Millionen Euro Rücklagen, aber nur 3,3 Millionen Euro Schulden. Wegen des Baus der neuen Josef-Anton-Schneller-Mittelschule für etwa 25 Millionen Euro hat sich das Blatt erwartungsgemäß gewendet. Nach dem Etatentwurf, den Kämmerer Michael Bregel am Montagabend in der Stadtratssitzung vorlegte, wird Dillingen 2023 Kredite in Höhe von 9,3 Millionen Euro aufnehmen. Laut Plan werden sich die Schulden bis zum Jahresende auf 23,3 Millionen Euro erhöhen.

