Dillingen kauft das einstige Stadthotel Convikt

Der Dillinger Stadtrat beschließt einen 73,5-Millionen-Euro-Etat. Das wichtigste Projekt zur Ganztagsbetreuung von Grundschülern taucht darin gar nicht auf.

Von Berthold Veh

Viele Projekte, die Dillingens Stadtentwicklung voranbringen sollen, finden sich in dem 73,5-Millionen-Euro-Etat, den der Stadtrat am Montagabend in seiner Sitzung beschlossen hat. Die Palette reicht von der bevorstehenden Fertigstellung des Kindergarten-Neubaus in Steinheim bis zur Erweiterung der Grundschul-Außenstellen in Schretzheim und Kicklingen. Das wichtigste Vorhaben taucht im Haushalt 2024 aber noch gar nicht auf. Dillingen kauft das ehemalige Stadthotel Convikt, das an zentraler Stelle direkt neben dem Stadtsaal liegt. Dies teilte Oberbürgermeister Frank Kunz in seiner Haushaltsrede mit, die unter den drei Schlagwörtern Bildung, Betreuung und Belebung stand.

Oft hat der Rathauschef in der Vergangenheit spektakuläre Entwicklungen in der Bürgerversammlung der Kernstadt verkündet. Diese ist aber für heuer noch nicht in Sicht, das Thema dagegen brandaktuell. Wie Kunz bei der Haushaltsdebatte am Montagabend erläuterte, hat das Kommunalunternehmen (KU) der Stadt das Convikt bereits gekauft.

