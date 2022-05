Dillingen macht Schulden für seine Großprojekte

Plus Die Kreisstadt verabschiedet einen Rekordhaushalt und investiert 14,5 Millionen in Baumaßnahmen. Kredite über 8,7 Millionen müssen aufgenommen werden. Alle Redner im Rat sind glücklich, dass die Investitionen bereits laufen.

Die Kreisstadt Dillingen und das Geld, das ist eine eigene Geschichte. Vor dem Bau der neuen Mittelschule drehte sich bei Haushaltsdebatten die Gretchenfrage meistens darum, wie hoch denn das Kapitalvermögen der Stadt tatsächlich ist. Das 25-Millionen-Projekt, das seit Herbst fertig ist, hat die Lage allerdings verändert. Dillingen muss 2022 für seine vielen Projekte Kredite in Höhe von 8,7 Millionen Euro aufnehmen, die Schulden werden laut Haushaltsplan bis Jahresende auf 19,2 Millionen steigen – bei Rücklagen von konstant 5,4 Millionen. Dennoch zeigen sich Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) und die Fraktionssprecher bei der Haushaltssitzung am Montagabend im Stadtsaal über die Entwicklung zufrieden.