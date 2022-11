Dillingen

11:30 Uhr

Dillingen schafft in Donaualtheim und Hausen neues Bauland

Dillingen weist auch in Donaualtheim neues Bauland aus. Die Aufstellung des Bebauungsplans "Wohngebiet am Feldblumenweg" hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Plus In den beiden Stadtteilen sollen etwa 80 Bauplätze entstehen. Die Erschließung von Bauland sei nur "die zweitbeste Lösung". Weitere Bauprojekte stehen vor dem Beginn.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Dillingen schafft in den Stadtteilen Donaualtheim und Hausen neues Bauland. Im Baugebiet "Wittislinger Straße" in Hausen sollen etwa 50 neue Bauplätze entstehen. In Donaualtheim, wo das Verfahren noch ganz am Anfang steht, könnten es nach Berechnungen unserer Redaktion rund 30 Grundstücke werden, auf denen Häuser gebaut werden können. Die beiden Umland-Stadträte Bernhard Weber (Donaualtheim) und Marcus Jonietz (Hausen) stellten am Montagabend in der Stadtratssitzung im Dillinger Rathaus die Notwendigkeit der beiden Vorhaben heraus. In Donaualtheim gebe es keine städtischen Bauplätze mehr, sagte Weber. Deshalb sei es zu begrüßen, dass Dillingen in dem Stadtteil neues Bauland schaffen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen