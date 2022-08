Dillingen

vor 36 Min.

Dillingen trauert um den früheren Kreisklinik-Chefarzt Dr. Dr. Wilhelm Röll

Plus Der frühere Chefarzt und ärztliche Direktor ist mit 92 Jahren gestorben. Er hinterlässt Spuren im ganzen Landkreis.

Von Simone Fritzmeier

Die Nachricht über den Tod von Dr. Dr. Wilhelm Röll hat im ganzen Landkreis Dillingen tiefe Betroffenheit bei den Menschen ausgelöst. Der frühere Chefarzt genoss ein hohes Ansehen in der Bevölkerung – nicht nur aufgrund seiner fachlichen Kompetenz, sondern auch aufgrund seiner christlich geprägten Grundhaltung. Anlässlich seines 80. Geburtstags sagte er gegenüber unserer Zeitung, dass er sich immer im Klaren gewesen sei, dass sich ärztliche Kunst nicht allein auf die Heilung körperlicher Gebrechen beschränken dürfe, sondern die Aufmerksamkeit auch auf die Seele des Patienten und der Patientin lenken müsse. Am Montag, an Mariä Himmelfahrt, ist Dr. Dr. Wilhelm Röll im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Bestürzung ist groß.

