Dillingen trauert um den langjährigen Stadtrat Johann Reile

Johann Reile hat sich 29 Jahre als Stadtrat für Dillingen eingesetzt. Als Gutsverwalter prägte der Dillinger auch die Entwicklung bei Regens Wagner.

Eine große Trauergemeinde hat am Freitag letzten Abschied von Johann Reile genommen. Der ehemalige Dillinger Stadtrat ist am Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Von 1979 an hatte sich der CSU-Politiker bis 2008 für die Entwicklung der Kreisstadt eingesetzt.

Nach der Gebietsreform "Brücken geschlagen"

Als Referent für Bauwesen und städtische Gebäude habe er sich mit seinem Sachverstand und seiner beruflichen Erfahrung als Landwirtschaftsmeister und Gutsverwalter bei Regens Wagner zum Wohle Dillingens eingebracht, wie Oberbürgermeister Frank Kunz betonte. Im Laufe der fünf Wahlperioden war Johann Reile Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. In der Phase des Zusammenwachsens der Kernstadt und der Stadtteile nach der Gemeindegebietsreform habe Reile "von Beginn an Brücken geschlagen und gegenseitiges Verständnis geschaffen", erläuterte der Rathauschef: "Das gute Miteinander von Kernstadt und allen Stadtteilen lag Johann Reile immer am Herzen."

Johann Reile erhielt den Bürgerbrief und die Goldene Bürgermedaille der Stadt Dillingen

Reiles Beruf und Berufung war die Landwirtschaft. Mit seiner Erfahrung als Landwirtschaftsmeister und Gutsverwalter prägte der Dillinger die Entwicklung von Regens Wagner in der Stadt und in Glött. Reile engagierte sich auch für die Entwicklung der Landwirtschaft in der Region. Er brachte sich im Bayerischen Bauernverband ebenso ein wie in der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft der CSU. Dem Ortsverband der Christsozialen blieb der Dillinger auch nach dem Ausscheiden aus dem Stadtrat weiter verbunden. Als Zeichen der Hochachtung für seine Verdienste hat Dillingen Johann Reile 2005 mit dem Bürgerbrief geehrt. 2008 erhielt er die Goldene Bürgermedaille der Stadt überreicht.

Dillingens Stadtpfarrer Harald Heinrich erinnerte beim Trauergottesdienst in der Basilika vor mehreren Hundert Teilnehmern an seine Heimfahrt von der Krankensalbung. Heinrich suchte dabei bewusst noch einmal die Stelle auf, wo er Johann Reile im Sommer noch auf dem Rad angetroffen hatte. "Ich muss unsere Felder anschauen", sagte Reile damals. Eine Schale mit Erde, so der Stadtpfarrer, sei Sinnbild für den Werdegang des Verstorbenen. "Die Erde, das Aussäen, das Wachsen und Reifen und das Ernten - das war sein Leben.“ Um den Verstorbenen trauern neben Ehefrau Berta, den beiden Söhnen Gerhard und Dietmar Reile auch drei Enkel, die ihrem Opa besonders am Herzen lagen.

