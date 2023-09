Dillingen trauert um Ex-Stadtrat und Banker Josef Bihler

Plus Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Im Dillinger Stadtrat zählte er einst zu den "jungen Wilden".

Als früherer Marketingchef der Sparkasse, Kommunalpolitiker und Vorsitzender der Kolpingsfamilie hatte Josef Bihler eine herausstechende Eigenschaft: die Geradlinigkeit. Der Dillinger redete nicht lange um den heißen Brei herum, sondern nannte die Dinge beim Namen. Und dies auf eine sympathische Art. Am Sonntag ist Josef Bihler nun nach längerer Krankheit, von der nur wenige wussten, im Alter von 79 Jahren gestorben. Die Nachricht hat bei vielen Menschen in Dillingen und darüber hinaus Trauer ausgelöst.

Josef Bihler ist ein gebürtiger Dillinger. Nach der Mittleren Reife am Lauinger Albertus-Gymnasium begann er eine Banklehre bei der Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen (heute Sparkasse Dillingen-Nördlingen). Der Sparkassenfachwirt brachte es bis zum Marketingchef (Werbeleiter) und war so über Jahrzehnte hinweg bis 2006 ein angesehener Repräsentant des Geldinstituts.