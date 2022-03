Dillingen trauert um früheren Chef der Glasveredelung

Plus Eugen Pachmann ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hat die GVD erfolgreich geführt und sich auch öffentlich engagiert.

Trauer hat in Dillingen die Nachricht vom Tod des einstigen Unternehmers Eugen Pachmann hervorgerufen. Der frühere Chef der Glasveredelung Dillingen (GVD) ist am 10. März im Alter von 91 Jahren gestorben.