Dillingen: Unbekannter lockert Radmuttern an SUV

Ein bislang unbekannter Täter hat offenbar die Radmuttern an einem roten Hyundai Tucson gelockert. Der SUV war nach Angaben der Polizei zwischen 10 und 15 Uhr in der Bahnhofstraße in Dillingen geparkt. Der 36 Jahre alte Fahrer merkte das Problem erst auf dem Heimweg, als sich das Fahrverhalten seines Wagens plötzlich veränderte. Zu Hause überprüfte er das Fahrzeug und stellte fest, dass mehrere Radmuttern deutlich gelöst waren.

Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Dillinger Bahnhofstraße

Die Polizei Dillingen ermittelt nun wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer am Sonntag etwas Verdächtiges in der Bahnhofstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Polizei zu melden. (AZ)