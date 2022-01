Dillingen will mehrere Baulücken in 2022 schließen

Die Stadt Dillingen schreibt Eigentümer unbebauter Grundstücke und leer stehender Gebäude an. Die Fläche ist 15 Mal so groß wie das GVD-Areal.

In vielen Baugebieten gibt es Bebauungslücken, aber auch in den Dorfmittelpunkten der Stadtteile und auch im Zentrum der Kreisstadt. Die Dillinger Stadtverwaltung hat im gesamten Stadtgebiet mögliche Flächen für den Wohnungsbau ausgemacht und schreibt nun die Eigentümer von ungenutzten Grundstücken an.

Wohnraum ist in Dillingen in allen Größen, Lagen und Preisklassen stark nachgefragt, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Vor Weihnachten knackte die Kreisstadt erstmals die Marke von 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Slogan „Dillingen zieht an“ sei Realität, er mache sich seit vielen Jahren auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar.

35 Bilder Die erste Einfahrt in das neue Dillinger Parkhaus Foto: Berthold Veh

Fokus liegt auch auf leer stehenden Gebäuden in Dillingen

Anlass für den Stadtrat und die Verwaltung, neben der schrittweisen Ausweisung neuer Baugebiete – so wie zuletzt in Steinheim und demnächst in Fristingen – auch die sogenannte „Nachverdichtung“ weiter in den Fokus zu nehmen. Denn wie in allen Städten und Gemeinden gibt es auch in Dillingen und den sechs Stadtteilen unbebaute Grundstücke in privater Hand. Flächen oder auch leer stehende Gebäude, die von ihren Eigentümern oft schon lange Zeit aus den verschiedensten Gründen ungenutzt bleiben.

„Um dieses Potenzial für neue Wohnungen voll auszuschöpfen, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Grundstücke ausfindig zu machen und die Eigentümer anzuschreiben“, erläutert Oberbürgermeister Frank Kunz. Rund 270 solcher Baulücken und Leerstände wurden ausgemacht.

Auf dem Gelände der Glasveredelung tut sich einiges

Durchschnittlich hat jede dieser Liegenschaften eine Größe von 850 Quadratmetern. Zusammengerechnet sind das etwa 230.000 Quadratmeter. Kunz rechnet vor: „Das ist 15 Mal der Umfang unseres GVD-Areals, wo ja ebenfalls zahlreiche neue Wohnungen für alle Einkommen und jedes Alter entstehen sollen.“

In den kommenden Tagen erhalten die Eigentümer der Grundstücke nun ein Schreiben, in welchem die verschiedenen Möglichkeiten einer Nutzung aufgeführt werden. So biete die Stadt in jedem Einzelfall eine individuelle Beratung an, was mit der Fläche geschehen könnte. Möglich sind neben einem Kauf durch die Stadt oder private Investoren auch Modelle der Pacht. Ebenso berät die Stadt laut Pressemitteilung mit ihrer eigenen Baugenehmigungsbehörde auch immer, wenn Häuslebauer selbst etwas auf ihrem Anwesen realisieren möchten. Neben Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern würden immer häufiger auch sogenannte „Tiny-Houses“ nachgefragt – auch diesem Bedarf will man vonseiten der Stadt, wo es möglich ist, begegnen.

Neue Bauplätze in der Kreisstadt sollen ausgewiesen werden

„Im Stadtrat ist es uns wichtig, dass wir alle Chancen nutzen, um neuen Wohnraum zu schaffen – gleichzeitig fühlen wir uns im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes auch zu einem sorgsamen Umgang mit Grund und Boden verpflichtet“, betont der Rathauschef. Die Ausweisung neuer Baugebiete oder Bauplätze könne daher auch gut innerhalb der lebendigen Ortskerne möglich sein.

Niemand, der das Schreiben erhält, brauche sich unter Druck gesetzt fühlen, sagt Kunz. Ziel sei zunächst eine einfache Information über die vielfältigen Möglichkeiten – und die Schaffung einer Sensibilität dafür, dass Dillingen auch innerhalb der bestehenden Strukturen noch weiter wachsen kann. (pm)