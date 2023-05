Dillingen/Buttenwiesen

12:00 Uhr

Dillingen zahlt künftig mehr für das Tierheim in Höchstädt

Im Tierheim in Höchstädt stehen dringend notwendige Investitionen an. Der Dillinger Stadtrat hat nun seine finanzielle Unterstützung für den Tierschutzverein deutlich erhöht.

Plus Der Stadtrat erhöht den Beitrag, einer fordert ein "Zukunftsprojekt zwei". Buttenwiesen schert aus, und Tierheimleiterin Dallmaier ist sauer auf Rathauschef Kaltner.

Von Berthold Veh

Die Probleme im Tierheim in Höchstädt sind bekannt. Es fehlt an Personal und Geld. Für eine Modernisierung sind erhebliche Investitionen notwendig, vermutlich mehr als eine Million Euro. "Das Tierheim ist chronisch unterfinanziert", sagte Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz in der jüngsten Sitzung des Dillinger Stadtrats. In der Debatte ging es um eine Erhöhung der Fundtierpauschale von bisher 40 Cent auf künftig 80 Cent pro Einwohner.

Grundsätzlich sind die Kommunen für die Unterbringung von herrenlosen Tieren zuständig. Dies erledigt in der Region sozusagen als Dienstleister der Tierschutzverein für den Landkreis Dillingen. Der Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags hat nun beschlossen, die Pauschale auf 80 Cent zu erhöhen. In Dillingen steigt der Beitrag damit auf knapp 16.000 Euro, informierte Kämmerer Michael Bregel in der Sitzung.

