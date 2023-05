Dillingens Landrat fordert eine Gesellschaft, die zusammenhält

Landrat Markus Müller fordert beim Arbeitnehmerempfang des Landkreises eine Teilhabe aller am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben.

In guter Tradition fand am Vorabend des 1. Mai der Arbeitnehmerempfang des Landkreises im Landratsamt statt. Zuvor hatten die Mitarbeiter des Kreisbauhofs vor dem Dienstgebäude einen Maibaum aufgestellt. Zum Empfang eingeladen waren unter anderem Vertreter der Gewerkschaften sowie Ausbilder und Jugendvertreter sowie die Vertreter der Verbände, von Behörden und aus der Politik. Darunter waren MdB Ulrich Lange, MdL Georg Winter, stellvertretender Landrat Alfred Schneid, Kreishandwerksmeister Werner Luther, Michael Künast (Jobcenter), Norbert Gehring (Agentur für Arbeit) sowie der Fraktionsvorsitzende der JU im Kreistag, Manuel Knoll, und Erich Herreiner für die Bürgerliste.

Alle sollen sich an Verpflichtungen halten

Beim Empfang betonte Landrat Markus Müller, dass der Tag der Arbeit für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit stehe. Grundlage dafür sei die Teilhabe aller Menschen am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. „Darin sehe ich eine dauerhafte Verpflichtung von uns allen, nicht nur von den Tarifparteien“, sagte Müller.

Der Landrat verwies darauf, gemeinsam in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, den Arbeitsschutz, die vielfältigen Möglichkeiten der Ausbildung, das Bürgergeld sowie die Verbesserungen bei Sozialleistungen wie dem Wohngeld viel für einen gerechten Sozialstaat erreicht zu haben. „Dennoch“, so Müller, „bringen uns zu viel Bürokratie, zu hohe und zum Teil überzogene Standrads sowie vor allem der Fachkräftemangel an unsere Grenzen“. Deshalb müsse die Weiterentwicklung des Sozialstaates in verschiedenen Bereichen neu diskutiert werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

So müssten die Sozialsysteme nach Ansicht Müllers leistungsfähig und bezahlbar gleichermaßen bleiben. Der Landrat zeigte sich überzeugt, dass man dem Fachkräftemangel nur dann effektiv werde begegnen können, wenn man wieder verstärkt auf die berufliche Ausbildung setze. „Das Handwerk biete dazu vielfältige Möglichkeiten“, so Müller. Zudem stünde jungen Menschen mit Blick auf die Durchgängigkeit und Durchlässigkeit des Bildungssystems vieles offen.

Um dem demografischen Wandel mit all seinen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt und die sozialen Sicherungssysteme wirksam begegnen zu können, forderte Müller ein Zuwanderungsgesetz, das seinen Namen verdiene. „Wir brauchen neben der Integration von Flüchtlingen und Migranten eine gezielte, dem Arbeitsmarkt dienliche Zuwanderung“, so Müller.

Auf die individuellen Bedürfnisse eingehen

Der Kreisvorsitzende des DGB, Werner Hafner, warb für faire Tarifabschlüsse, die es vor allem Menschen in unteren Lohngruppen angesichts der hohen Inflationsrate ermöglichen, ihre Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Künftig sollte nach seiner Ansicht bei Tarifverhandlungen auch ein Augenmerk darauf gerichtet werden, bei den Arbeitszeitmodellen noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen einzugehen. (AZ)