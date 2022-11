Dillingen

16:50 Uhr

Dillingens Stadtkapelle gelingt ein Traumspiel mit zweifacher Verlängerung

Plus Am Ende steht es 13:0 – die Stadtkapelle Dillingen stiehlt bei ihrem Jahreskonzert jedem Fußballspiel die Show und erobert die Herzen der Fans im Sturm.

Was für eine Spielfreude, für ein Feuer, für ein Teamspirit – mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft in Beinen, Armen, Fingern oder auch der gesamten Gesichtsmuskulatur wurde diese Partie haushoch gewonnen! Die Bilanz am Ende: Elf Volltreffer nach der regulären Spielzeit, zwei weitere Hits in zwei Verlängerungen. Nein, nein, nicht vom Fußball ist die Rede und schon gar nicht von der deutschen Nationalmannschaft. Wen interessierte an diesem Wochenende schon das Spiel der deutschen Mannschaft in Katar? In Dillingen war der „Place to be“ am Sonntag das Jahreskonzert der Stadtkapelle Dillingen im Stadtsaal – und diese Mannschaft hat die Erwartungen, die an sie gestellt wurden, locker erreicht und sogar übertroffen.

