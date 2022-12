Dillinger Asylhelfer: "Flucht ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

Die Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration zieht Bilanz. Der Vorsitzende hat einen dringenden Wunsch.

Können wir es schaffen? Macht es alles noch einen Sinn? In der weihnachtlich geschmückten Kulturkneipe Chili trafen sich rund 40 Mitglieder und geladene Gäste der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration zu ihrer Mitgliederversammlung. Der Vorsitzende Georg Schrenk zählte in seiner Rückschau die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf: sechs Rundgespräche, Mitorganisation zweier Demonstrationen, Mitwirkung bei Friedensgebeten, regelmäßige Besprechungen mit dem Oberbürgermeister und dem Leiter des Jobcenters. Auch jeweils zwei Gespräche mit dem alten sowie neuen Landrat hat Schrenk geführt.

Die Unterstützergruppe hat auch einen Schwimmkurs für Frauen organisiert sowie kürzlich erst eine Stadtführung für Geflüchtete. Im Frühjahr 2022 wurde ein Informationsabend für Geflüchtete aus der Ukraine organisiert und im Herbst fand ein Begegnungsnachmittag im Colleg statt. Zudem hat der Verein den sehr gut besuchten schwäbischen Asylgipfel im Colleg organisiert. Ebenso Covid 19-Impfungen für etwa 80 Menschen.

Hausarzt-Versorgung für Geflüchtete ist eine besondere Herausforderung

Schrenk führt wöchentlich vier Stunden Sprechstunde durch. Die Hausarzt-Versorgung für Geflüchtete ist eine besondere Herausforderung. Die Anfragen, wer formal für die Organisation der Arztbesuche zuständig ist, hätten keine sinnvollen Antworten gebracht. Dass die Kassenärztliche Vereinigung Bayern für die Behandlung, wenn keine Hausärzte gefunden werden, zuständig ist, sei den Helfern und Helferinnen bekannt, löse aber die Herausforderung nicht. Mit den Flüchtlingsberaterinnen und Integrationsberatern bestehe eine gute Zusammenarbeit, insbesondere mit Dieter Kogge. Georg Schrenk beklagte, dass noch nicht begriffen worden sei, "dass die Herausforderung Flucht durch die Gesamtgesellschaft zu bewältigen ist". Die ihm oft gestellte Frage "Was machen Deine Flüchtlinge" finde er jedenfalls deplatziert. Der Vorsitzende kritisierte auch das nach seiner Einschätzung fehlende Interesse der regionalen Politiker und Politikerinnen mit Ausnahme der Landtagsabgeordneten Alexander Hold und Johann Häusler, Landrat Markus Müller, Oberbürgermeister Frank Kunz, Bezirksrätin Heide Terpoorten und Stadtrat Joachim Hien.

Die schwierige Lage der Tafeln im Landkreis Dillingen

Oberbürgermeister Frank Kunz dankte dem Vorsitzenden und den aktiven Vereinsmitgliedern für ihr Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Er ging er auf die schwierige Lage der Tafeln im Landkreis Dillingen ein. Die Zahl derer, die die Tafel in Anspruch nehmen können, habe sich im laufenden Jahr fast verdoppelt. Außerdem wies Kunz darauf hin, dass die Begleitung der Geflüchteten durch Ehrenamtliche ein entscheidender Faktor für die Integration sei.

Der Bericht der Schatzmeisterin Gabriele Holland wurde von den beiden Kassenprüfern Regina Schmid und Heinz Sewell-Swetelsky bestätigt. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand. In seinem Ausblick wünschte sich Schrenk für einen Fortbestand des Vereins mehr jüngere Mitglieder. Positiv sei die Unterstützung neu ankommender Geflüchteter durch ihre Landsleute, die schon gut integriert in Dillingen leben. Am Ende lud der Vorsitzende die Mitglieder und geladenen Gäste zu einem Jahresabschlussessen ein, das von der Kulturküche Wadoh zubereitet wurde.

