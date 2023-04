Dillingen

Dillinger Autor veröffentlicht Buch "Wir sind die Türken von morgen"

Plus Ulrich Gutmair fragt sich in seinem neuen Buch: War die Neue Deutsche Welle wirklich so deutsch? Er würdigt die Rolle der Gastarbeiterinnen und Einwanderer in der Popkultur.

Von Margot Sylvia Ruf

Der gebürtige Dillinger Ulrich Gutmair hat wieder ein Buch geschrieben. Er arbeitet als Kulturredakteur bei der Zeitung TAZ in Berlin, das Jahrzehnte schon zu seiner Wahlheimat geworden ist. Seit 30 Jahren schreibt er für Tageszeitungen und Magazine. Pop und Geschichte gehören zu seinen bevorzugten Themen. Nach seinem Buch "Die ersten Tage von Berlin" richtet er seinen Fokus nun auf die Popkultur in Deutschland. Er spürt akribisch deren Entwicklung in den 80er-Jahren nach und zeigt deren Bedeutung für die bundesrepublikanische Gegenwart auf.

Gebürtiger Dillinger Ulrich Gutmair veröffentlicht Buch "Wir sind die Türken von morgen"

Schon der Titel "Wir sind die Türken von morgen" macht ein Fass auf. Der Satz ist dem neunzeiligen Poem "Kebabträume" entnommen, das von dem spanischen Lyriker Gabi Delgado-López stammt. Der Frontmann und Gründer der DAF-Band beschreibt bewusst überspitzt eine Zeit, in der Überfremdungsangst in deutschem Bewusstsein eine nicht unwichtige Rolle zu spielen beginnt. Die Musiker und Sänger hatten einen hohen Provokationsgrad aufzuweisen. Die zahlreichen türkischen Menschen, die sich in den 80ern vorwiegend in Berlin-Kreuzberg ansiedelten, verursachten Unruhe bei der einheimischen Bevölkerung. Heute weiß man, was diese zugewanderten Bürgerinnen und Bürger zum Wohlstand Deutschlands beigetragen haben. Autor Gutmair setzt ihnen behutsam und ohne Pathos ein Denkmal.

