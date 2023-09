Dillingen/Wertingen

17:50 Uhr

Dillinger Bademeister bangt um Verwandte nach Hochwasser

Plus Jorgo ist mit dem Kopf bei seiner Familie in Griechenland. Die Wertingerin Ikram Salmi unterstützt ihre Verwandten in Marokko bei deren Hilfsaktion.

Von Christiane Morath, Christiane Morath, Birgit Alexandra Hassan

Saisonende im Eichwaldbad in Dillingen. Nun geht es an das Aufräumen der Sonnenschirme, Stühle, Wasserschläuche und weiteren Badeutensilien. Damit ist auch Bademeister Jorgo, dem gerade aber eigentlich andere Dinge durch den Kopf gehen, beschäftigt. In seiner Heimat kämpfen nämlich in diesem Moment Menschen um ihr Leben und bangen um ihre Besitztümer. Nach dem Sturmtief Daniel, das vergangene Woche über Griechenland gezogen ist, stehen noch immer ganze Teile des Landes unter Wasser. Mehrere Hunderttausend Menschen sind von den Auswirkungen betroffen, viele werden noch immer vermisst, mindestens 15 Tote wurden bis zum bisherigen Zeitpunkt gemeldet.

Seine Heimat so zu sehen, schmerzt Jorgo, den alle im Schwimmbad so nennen. Er ist 1985 aus der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki nach Deutschland gekommen. Seine Verwandtschaft dort habe er zuletzt noch im August dieses Jahres besucht. Dass es nicht einmal einen Monat später zu so eine Naturkatastrophe kommen werde, sei nicht absehbar gewesen. Jorgo hat bisher nur einen Teil seiner Verwandten erreicht. Sie seien durch Rettungskräfte mit Hubschraubern und Booten evakuiert worden, da sie ihre Häuser derzeit nicht bewohnen könnten. Dabei seien sie im Vergleich zu anderen Teilen des Landes nicht so schwer betroffen und würden nun mit Nahrung und Trinkwasser versorgt. Auf Nachfrage zur Rückkehr der Verwandten in ihre Wohnungen meint Jorgo, dass das noch dauern werde. Das Wasser ginge nur langsam zurück, sodass die Aufräumarbeiten weiter verzögert werden.

