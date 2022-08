Dillingen

vor 47 Min.

Dillinger Band Impact rockt die Dillinger Königstraße

Plus Mit der Cadillac-Limousine kam die Dillinger Rockband Impact zu ihrem Konzert vor dem Kings Road Pub am Samstag. Für ihr Publikum hatten sie noch eine weitere Überraschung dabei.

Von Joseph Probst

Für die Band Impact war es am Wochenende in Dillingen ein besonderes Heimspiel. Die Spannung war groß, als die fünf Musiker in der Dillinger Königsstraße am Samstagabend zu ihrem Auftritt mit einer Cadillac-Limousine vorfuhren. Gut 500 Fans warteten vor dem Kings Road Pub auf sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen