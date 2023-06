Dillingen

Dillinger Bauernabend: Hofbäume für die "Zukunftsbauer(n)" von morgen

Plus 63 Hofübernehmer bekommen beim Dillinger Bauernabend ein besonderes Geschenk überreicht. Dabei spricht der Bauernpräsident Joachim Ruckwied auch über die Herausforderungen des Berufsstands.

Als Michael Eberle zum Bauernabend in den Dillinger Stadtsaal kommt, hat der eigentlich schon angefangen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied hat zusammen mit den anderen Ehrengästen bereits Platz genommen. Doch der stellvertretende Kreisobmann musste sich vor den Feierlichkeiten zuerst noch um etwa anderes kümmern, das keinen Aufschub duldet - um die 80 Milchkühe auf seinem Hof in Mörslingen. Im Jahr 2020 hat er den Betrieb übernommen, seit dem 19. Jahrhundert ist er in Familienbesitz. Mit Michael Eberle und seiner Frau Sofie bewirtschaftet ihn nun die sechste Generation. Dass er einmal den Hof weiterführen würde, war dem 35-Jährigen schon als kleiner Bub klar, wie er erzählt. In der Schulzeit hat er bei ein paar Praktika auch in andere Berufe hineingeschnuppert. "Aber da hat mich nichts begeistert." Die Landwirtschaft, das war dagegen schon als Dreikäsehhoch sein Ding. "Als ich noch im Kindergarten war, durften mir meine Eltern nie sagen, was sie heute machen. Sonst wär ich da nicht hingegangen", erzählt er lachend. Die Begeisterung für den Beruf des Landwirts, für die Tiere und den Hof ist mit den Jahren immer weiter gewachsen. Für Michael Eberle ist die Landwirtschaft, trotz aller Herausforderungen, eine Leidenschaft. "Es ist das Arbeiten mit der Natur, in der Natur, mit den Jahreszeiten, was den Reiz ausmacht."

63 Hofübernehmer aus dem Landkreis Dillingen

Eberle ist einer von insgesamt 63 Hofübernehmern, die an diesem Abend in den Dillinger Stadtsaal gekommen sind. Sie alle haben in den vergangenen vier Jahren im Gebiet des Dillinger Bauernverbands einen Hof und damit eine große Verantwortung übernommen. Dafür gibt es an diesem Abend nicht nur viel Applaus und lobende Worte, sondern auch einen Gutschein für einen Hofbaum. Denn so ein Baum, sagt BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer, ist ein lebendiges Symbol für das, auf was es in der Landwirtschaft ankommt. Wer einen Baum pflanzt, der denkt in langen Zeiträumen, in Generationen, nachhaltig. Ein Baum, der trage nicht schon im ersten Jahr Früchte. Der müsse gehegt und gepflegt werden, ist den Kräften der Natur ausgesetzt, widersetzt sich so manchem Sturm. Genauso wie die Landwirte selbst.

