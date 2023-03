Dillinger bestellt über Fake-Shop und wird betrogen

Fake-Shops sehen inzwischen aus wie seriöse Online-Plattformen. Ein Dillinger ist kürzlich auf eine Betrüger-Seite hereingefallen und hat viel Geld verloren.

Bereits Mitte Februar hatte ein Dillinger übers Internet ein Fußmattenset für seinen VW bestellt. Er bezahlte den Preis von 1000 Euro mit seiner Kreditkarte. Das Geld wurde daraufhin abgebucht, jedoch kamen die bestellten Fußmatten nie beim Besteller an. Der Anbieter ist mittlerweile per Webseite nicht mehr zu finden.

Polizei warnt vor Fake-Shops und gibt Tipps

Fake-Shop-Betreiber werden immer professioneller und die Webseiten sind für Laien nicht immer gleich als Betrugsseiten zu erkennen. Die Polizei rät deshalb, die Namen der Shops in Suchmaschinen einzugeben. Oft gibt es eigene Foren, in denen sich Menschen austauschen, die bereits schlechte Erfahrungen mit einem Anbieter gemacht haben. Zudem sollte man vorab kein Geld überweisen, wenn man nicht per Käuferschutz abgesichert ist. (AZ)

