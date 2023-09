Dillinger Bona-Realschüler werden vorübergehend in Containern unterrichtet

Plus Die Arbeiten auf dem Bona-Campus in Dillingen laufen auf Hochtouren. Zum Start des neuen Schuljahres ist das 24-Millionen-Projekt noch nicht fertig.

Die Baustelle des neuen Bona-Campus in Dillingen ist kaum zu übersehen. Zahlreiche Bauarbeiter sind hier teilweise selbst am Wochenende beschäftigt, um das 24-Millionen-Euro-Projekt voranzutreiben. Über zwei Jahre sind nun schon seit Baubeginn des neuen Schulgebäudes, das mit einer Mensa und einer Dreifach-Turnhalle ausgestattet sein wird, vergangen. Zuletzt hatte man noch gehofft, dass es rechtzeitig zum neuen Schuljahr abgeschlossen werden könnte.

André Deppenwiese, Rektor der Bonaventura-Realschule, und Franz Haider, Leiter des Gymnasiums und der FOS, rudern da allerdings zurück. Vor allem beim Anschluss des Altbaus an den Neubau habe es einige Probleme gegeben. So stieß man unerwartet auf Betonwände oder Stahlträger, sagt Deppenwiese. Vergangenes Jahr haben archäologische Grabungen die Bauarbeiten zusätzlich verzögert. Dennoch befinde man sich einigermaßen im Zeitplan und man hoffe nun, den Neubau im Schuljahr 2024/25 einweihen zu können.