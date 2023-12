Dillingen

Dillinger Christkindlesmarkt: "Der Beste im Landkreis Dillingen"

Plus Auf dem Dillinger Weihnachtsmarkt sind wieder viele bekannte Gesichter. Die Geschäfte laufen bei vielen gut. Für eine Familie ist es unfreiwillig ein ganz besonderer Termin.

Von Christina Brummer

"Sport gibt dir das Gefühl, besser auszusehen. Glühwein auch." Diese Weisheit findet sich an einem der vielen Glühwein-Stände auf dem Dillinger Christkindlesmarkt. Manche Händler finden, dass das Essens- und Getränkeangebot auf vielen Märkten überhandnimmt. Andere meinen: Je mehr getrunken wird, desto mehr kaufen die Leute. Und mancher Tropfen ist in Dillingen ja auch für den guten Zweck. Auf dem Markt ist also vieles beim Alten. Doch nicht für alle.

Patric und Sonja Weiß versuchen, sich den Schrecken nicht ansehen zu lassen. "Wir reißen uns zusammen", sagt Patric Weiß. Der Schausteller-Familie aus Kammeltal steckt der Schrecken noch in den Knochen. Am vergangenen Wochenende, nach dem Weihnachtsmarkt in Höchstädt, brannte ihr aufwendig gestalteter Crêpe-Wagen lichterloh. Mitten in der Nacht rückten zahlreiche Feuerwehrleute an, um den Brand zu löschen. Doch vieles an dem Wagen ist zerstört. Eine komplette Bestandsaufnahme hat Patric Weiß noch nicht gemacht. Sie wollen den Wagen erst im Januar nach Hause transportieren und dann sehen, was daran noch zu retten ist. Weiß will so seinen Kindern das Weihnachtsfest nicht verderben.

