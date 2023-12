Dillinger Christkindlesmarkt lockt Besucherscharen an

Gleich nach der Eröffnung ist viel Betrieb im Schlossinnenhof und im Schlossgarten. Der Dillinger Adventsmarkt ist ein Treffpunkt

Hanna Zacher wirkt bei ihrer Premiere als Christkind so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht: Die Elfjährige eröffnet am Freitagabend zusammen mit Oberbürgermeister Frank Kunz den Dillinger Christkindlesmarkt. Im Schlossinnenhof begrüßt das Christkind die Besucher "bei all den vielen schönen Dingen". Und das Saxofon-Quartett der Städtischen Musikschule um Leiterin Marie-Sophie Schweizer verzaubert die Gäste mit Stücken wie "Winter Wonderland".

Das winterliche Weiß der vergangenen Tage ist zwar wieder dahingeschmolzen, dennoch sind die Bedingungen gut. Temperaturen von etwa fünf Grad plus, dazu überall Lichterglanz, das Ambiente ist in der Tat romantisch. Der Dillinger Christkindlesmarkt erweist sich mit seinem Angebot erneut als Magnet: Besucherscharen aus dem ganzen Landkreis strömen gleich nach der Eröffnung in den Schlosshof und den Schlossgarten. Mit dabei sind auch die Soldaten des Dillinger Informationstechnik-Bataillons 292 mit Kommandeur Stefan Holland und die Marinesoldaten aus dem 800 Kilometer entfernten Eckernförde. Fregattenkapitän Nils Kirschal ist bei seinem ersten Besuch begeistert. "Sehr schön ist das, mir gefällt es hier", sagt Kirschal.

48 Bilder So schön ist der Dillinger Christkindlesmarkt 2023 Foto: Berthold Veh

Die Marinesoldaten schenken den berüchtigten Küstenglühwein aus, der am Ende immer wieder beachtliche Spendensummen für den guten Zweck bringt. Unter den vielen Vereinen und Organisationen sind auch Round Table und der Lions-Club Dillingen zu sehen, der die legendäre Feuerzangenbowle serviert. Der Christkindlesmarkt hat neben Kunsthandwerk und Kulinarischem auch seine besinnlichen Seiten. Im Schloss ist eine Krippenausstellung zu sehen, die einen beachtlichen Besuch erfährt. Der Schretzheimer Hans Kuster ist dort für die Dillinger Stadtkapelle als Aufsicht im Einsatz. Er weiß, warum der Christkindlesmarkt so viele Menschen anlockt. "Dieses Ambiente im Schlossinnenhof und im Schlossgarten ist einfach traumhaft", sagt Kuster.

Der Vorweihnachtszauber ist bis Sonntagabend in Dillingen garantiert

Der Markt erweist sich zudem als Treffpunkt für Jung und Alt. Das Publikum ist jedenfalls bunt gemischt. Als Dillingerin sei es für sie natürlich eine Selbstverständlichkeit, zum Christkindlesmarkt zu kommen, sagt Anneliese Jobst. "Der Dillinger Christkindlesmarkt ist von seinem Angebot her groß – und auch großartig", stellt Jobst fest. Bis Sonntagabend kann man den Vorweihnachtszauber in Dillingen genießen. Der Markt öffnet am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Lesen Sie dazu auch