27.01.2024

Dillinger Demo: "Ein tolles Zeichen ist das"

Plus So kommt die Dillinger Kundgebung für Menschlichkeit bei Teilnehmenden an.

Viele Besucher der Demo in Dillingen sind am Samstagnachmittag sichtlich überrascht über die Resonanz. "Ich niemals erwartet, dass so viele Menschen kommen", sagt Bernhardine Wallner-Leinweber. Etwa 1300 Bürger und Bürgerinnen demonstrieren gemeinsam gegen Rechtsextremismus und für Menschlichkeit. Die Blindheimerin Wallner-Leinweber ist im Frauenbund engagiert. "Für Demokratie, Vielfalt, Gerechtigkeit", steht auf ihrem Schild. Sie beobachte bereits länger, dass in Deutschland etwas am Kippen sei und sich die politischen Ränder radikalisieren. Umso wichtiger sei es jetzt, "für die Demokratie einzutreten".

Bernhardine Wallner-Leinweber ist in einer Gruppe unterwegs. "Nie wieder ist jetzt", steht auf einem Schild ihrer Begleiterinnen. Erinnert wird auch an Ellen Ammann, die einst den Landesverband des katholischen Frauenbunds gegründet hat. Sie habe durch ihr mutiges Auftritt vor gut 100 Jahren zum Scheitern des Hitlerputsches beigetragen. Neben Politikern sind auch viele Vertreter der Kirchen wie Stadtpfarrer Harald Heinrich und einige Dillinger Franziskanerinnen zu sehen.

