Dillinger Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Die Feuerwehren Dillingen und Donaualtheim werden am Donnerstag zu zwei Einsätzen gerufen. Das ist passiert.

Am Donnerstag sind die Feuerwehren Dillingen und Donaualtheim zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Donaualtheim gerufen. Zuvor wurde eine Rauchentwicklung auf dem verwilderten Grundstück festgestellt. Bei einer Begehung fanden die Einsatzkräfte eine qualmende Feuerstelle im Kellerabgang vor. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Hausbewohner war beim Eintreffen der Feuerwehr nicht anwesend. Möglicherweise wollte dieser dort Abfall verbrennen.

Wer hat die Warnbaken in Dillingen angezündet?

Zu einem weiteren Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr in der Kapuzinerstraße/Donauwörther Straße. Hier wurden zwei Warnbaken in Brand gesetzt, die durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung mittels Feuerlöscher abgelöscht werden konnten. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet hier ebenfalls um Hinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)