Dillingen

09:23 Uhr

Dillinger Feuerwehr rückt an Heiligabend wegen Brandes aus

In einer Wohnung in der Dillinger Königstraße läuft hochentzündliche Flüssigkeit aus. Deshalb rücken an Heiligabend 25 Feuerwehrleute an.

Die Bescherung an Heiligabend hatten sich ein 28-jähriger Mann und seine 29-jährige Freundin sowie circa 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen wohl anders vorgestellt: Das Paar bewohnt eine Wohnung in der Königstraße. Die Frau hatte den dortigen Ethanolofen gegen 17.30 Uhr befüllt. Hierbei lief vermutlich eine geringe Menge der hochentzündlichen Flüssigkeit aus. Die Feuerwehr musste in Dillingen nur noch lüften Als die Frau den Ofen daraufhin entzündete, stand dieser sofort komplett in Flammen. Das berichtet die Polizei. Das Paar reagierte geistesgegenwärtig, erstickte die Flammen mit einer großen Decke und verständigte die Feuerwehr. Glücklicherweise musste diese lediglich noch das Gebäude durch Belüftung vom Qualm und Rauch befreien. Es entstand nur ein Sachschaden am Ethanolofen. Personen wurden nicht verletzt. (pol)

Themen folgen