Die Firma MTC hilft, elektromagnetische Störungen zu verhindern

Die Dillinger Firma Micro Tech Components gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Die Entscheidung, sich auf Abschirmmaterialien zu konzentrieren, war der richtige Schachzug.

Die MTC Micro Tech Components GmbH aus Dillingen feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum und blickt auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Als führender Hersteller von Standard- und maßgeschneiderten Lösungen für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und das thermische Management (TCP) liefert MTC spezielle Abschirmungs- und Metallkomponenten sowie Wärmeleitmaterialien an die gesamte Elektroindustrie, erläutert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb

Hierzu zählen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie beispielsweise E-Mobility, Medizintechnik, erneuerbare Energien, Industrie 4.0 und Telekommunikation. Geschäftsführer Matthias Kronmüller blickt optimistisch in die Zukunft: „In einer hochtechnologischen Welt mit empfindlichen elektronischen Systemen machen unsere Komponenten oft den entscheidenden Unterschied für den sicheren und zuverlässigen Betrieb. Namhafte Kunden weltweit setzen hierbei auf unsere langjährige Erfahrung in diesem anspruchsvollen Bereich.“

Gegründet im Jahr 1992 begann die Geschichte des Unternehmens zunächst mit dem Vertrieb von Fahrschulfunksystemen. Schon bald kamen EDA-Software-Produkte zur Entwicklung von Leiterplatten und Chips hinzu. Im Jahr 2000 erfolgte dann die richtungsweisende Entscheidung, sich zukünftig ausschließlich auf EMV-Abschirmmaterialien zu konzentrieren. In den folgenden Jahren wurden die Bereiche EMV-Abschirmlösungen und EMV-Metallteile durch zahlreiche Produkte erweitert und hierfür eigene Produktionsstätten in Deutschland und in Südkorea (EMC Innovation Co., Ltd) errichtet.

Seit 2009 gibt es eine Niederlassung in Hongkong

Seit 2009 unterhält MTC eine Niederlassung in Hongkong. Im Jahr 2011 erfolgte dann der Verkauf des bis dahin inhabergeführten Unternehmens an die Discoverie Group, wobei MTC laut Pressemitteilung auch weiterhin eigenständig agiert. Thermisch leitende Materialien für das Wärmemanagement ergänzen seit 2012 als dritte Säule das MTC-Produktportfolio. Die Unternehmen MTC als auch EMCI sind ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Stetiges Wachstum in den vergangenen drei Jahrzehnten

Das stetige Wachstum des Unternehmens ermöglichte über die vergangenen 30 Jahre hinweg mehrere Umzüge in immer größere Räumlichkeiten, einhergehend mit der Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazitäten. Auch das europaweite Vertriebsnetzwerk wurde immer weiter ausgebaut. Aktuell sind am Standort in Dillingen 40 Mitarbeitende beschäftigt. Auch als Ausbildungsbetrieb hat sich MTC einen Namen gemacht und sowohl eine Schulpartnerschaft mit der Donau-Realschule Lauingen als auch eine Hochschulkooperation mit der DHBW Heidenheim erfolgreich etabliert. (pm)

