Dillinger Firma MTC zieht ins Gewerbegebiet Siemensstraße um

Plus Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort. Im September soll das neue Firmengebäude bezogen werden.

Die Dillinger Firma MTC Micro Tech Components GmbH bezieht im September ein neues Verwaltungs- und Logistikgebäude in der Josef-Krätz-Straße 13 im Gewerbegebiet Siemensstraße. Dieser Schritt markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Technologieunternehmens, das bisher in der Hausener Straße 9 im Dillinger Westen zu finden ist. "Damit wird das starke Wachstum der vergangenen Jahre abgebildet", heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge ein führender Hersteller von Abschirmungsmaterialien für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Metallteilen und thermisch leitenden Materialien.

Grundstein für sichere Zukunft und moderne Arbeitsplätze

„Wir können es kaum erwarten, unseren ersten Tag in den neuen Räumlichkeiten zu erleben“, äußert sich Geschäftsführer Matthias Kronmüller begeistert zum bevorstehenden Umzug. Durch die Verdoppelung der Bürofläche entstehe ausreichend Platz für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Ausbildung junger Menschen seien wichtige Säulen der MTC-Wachstumsstrategie, „denn Menschen machen den Unterschied“, so Kronmüller. Das neue Firmengebäude lege den Grundstein für eine sichere Zukunft und biete sowohl Fachkräften als auch Auszubildenden und dualen Studenten eine hervorragende Perspektive. Auch die Lagerfläche werde um ein Vielfaches vergrößert. Dank eines modernen Hochregallagers können die Logistik- und Versandabläufe weiter optimiert werden. Neue Flurförderfahrzeuge und flexible Laderampen sorgen laut Mitteilung für eine effiziente Logistik mit kurzen Lieferzeiten und schnellem Service.

